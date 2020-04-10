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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 artışla 96.119,81 puana çıktı
 10 Nisan 2020 13:22
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 artışla 96.119,81 puana çıktı.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 285,37 puan artarak 96.119,81 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,05 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile inşaat, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de pay piyasalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğunu, küresel bazda merkez bankalarından gelen genişlemeci açıklamaların piyasaları desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Öğleden sonra, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 100.000 puanın gündeme gelebileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
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