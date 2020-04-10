Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
|10 Nisan 2020 13:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin (el yapımı patlayıcı) patlatılması sonucu şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan Sedat Hazar, Hacı Akdeniz, Burhan Tanrıkulu, Alaattin Yıldız ve Ahmet Erboğa'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Diyarbakırda PKKlı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi. https://t.co/Hi8JoIlfIU pic.twitter.com/BUPLiEVS9VT.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 10, 2020
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