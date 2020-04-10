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Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
 10 Nisan 2020 13:23
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Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin (el yapımı patlayıcı) patlatılması sonucu şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan Sedat Hazar, Hacı Akdeniz, Burhan Tanrıkulu, Alaattin Yıldız ve Ahmet Erboğa'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Anadolu Ajansı
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