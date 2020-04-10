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Hastaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de bir hastaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.
 10 Nisan 2020 13:29
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Hastaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de bir hastaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastanede tedavi olan hastanın cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen zanlı, Kayışdağı Mahallesi'nde yakalandı. Kimlik kontrolü yapılan şüpheli Serhat K'nın, yakın tarihte bir kafenin kasasından 1510 lira ile kendi oturduğu apartmandan 3 çift ayakkabı, 1 bebek arabası ve 1 bebek araç koltuğunu çaldığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan 16 kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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