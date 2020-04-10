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Türkiye Diyanet Vakfından koronavirüs konulu tavsiye listesi

Listede, market alışverişi yapamayan veya diğer ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlıların gözetilmesi, ibadet ve duaların evlerde yapılmasına özen gösterilmesi, başkalarının da ihtiyacı olduğu düşünülüp stoktan kaçınılması, sıla-i rahimin telefonla yapılması gibi tavsiyeler bulunuyor
 10 Nisan 2020 13:59
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Türkiye Diyanet Vakfından koronavirüs konulu tavsiye listesi

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde "market alışverişi yapamayan veya diğer ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlıların gözetilmesi, ibadet ve duaların evlerde yapılmasına özen gösterilmesi, başkalarının da ihtiyacı olduğu düşünülüp stoktan kaçınılması" gibi tavsiyelerin yer aldığı liste hazırlandı.

TDV'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının koronavirüsten korunmaya yönelik aldığı tedbirlere dikkati çekmek, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamak için çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Küresel bir sorun haline gelen ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı devlet kurumlarının aldığı tedbirlere ek olarak sivil toplum kuruluşlarının da insanları bilgilendirerek virüsün etkilerini azaltmaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda TDV, Sağlık Bakanlığının koronavirüsten korunmak, yayılımını önlemek için hazırladığı 14 maddelik tedbire katkı sağlamak üzere 14 maddelik tavsiye listesi hazırladı." ifadesi kullanıldı.

Listede yer alan tavsiyelerden örnekler verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Listede, virüsten korunmanın en önemli kuralları arasında yer alan hijyene dikkat edilmesi, sosyal mesafe ve ikili temasın azaltılması gibi konulara dikkat çekiliyor. Market alışverişi yapamayan veya diğer ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlıların gözetilmesi, kamuoyunu yanlış yönlendirecek asılsız haberlere itibar edilmemesi, ibadet ve duaların evlerde yapılmasına özen gösterilmesi, evdeki zamanın aile bireyleriyle daha kaliteli şekilde geçirilmesi, başkalarının da ihtiyacı olduğu düşünülüp stok yapılmaması, çok yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi ve kamu kurumları tarafından alınan tedbirlere azami derecede uyulması gibi konular yer alıyor."

TDV'nin hazırladığı listede, eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin evdeki eğitimlerini ihmal etmemesi, sosyal mesafe ve ikili temasın azaldığı şu günlerde sıla-i rahimin telefonla aranarak yapılması gibi tavsiyeler de bulunuyor.

Anadolu Ajansı
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