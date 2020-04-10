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Virüs Wuhan'daki o laboratuvardan yayıldı iddiası

Koronavirüs (Covid-19) tüm dünyayı tehdit etmeyi sürdürürken virüsün kaynağıyla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Daily Mail gazetesi, Covid-19'un ilk çıktığı Çin'in Wuhan Eyaleti'ndeki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün virüsün yayan yer olduğunu iddia etti.
 10 Nisan 2020 14:02
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Virüs Wuhan'daki o laboratuvardan yayıldı iddiası

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve 1 milyon 600 bin kişiye bulaşan koronavirüs, önlemez bir şekilde tüm dünyada can almaya devam ediyor. Şu ana kadar ölenlerin sayısı 95 bini geçti. Aralık ayı sonunda deniz ürünleri satılan bir pazarda ortaya çıktığı düşünülen virüsle ilgili "insanlar üretti" iddialarıyla ilgili yeni bir teori daha gündeme geldi.

Hastalığın hızını artırdığı İngiltere'de bu teoriler basında geniş yer bulmaya başladı. Daily Mail gazetesi, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün fotoğraflarına yer vererek teorisyenlerin virüsün buradan çıktığını öne sürdüğünü yazdı.

Söz konusu haberde gizemli olarak adlandırılan merkezin 2002 yılında ortaya çıkan SARS krizinden sonra inşa edildiği belirtildi. Virüsün enstitüde üretilmese bile buradan yayıldığını iddia eden komplo teorisyenleri, incelemeler yapan çalışanlarla dışarı taşındığını savunuyor.

Enstitü direktörü Shi Zhengli, şubat ayında yaptığı açıklamada ortaya atılan teorileri kesin bir dille reddetmişti. Çalışanların astronot kıyafetlerini andıran koruyucular girdiği tesiste 1500'ü aşkın ölümcül patojenin incelendiği ifade ediliyor.
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