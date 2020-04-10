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Balıkesir'in 4 ilçesine özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Burhaniye ilçelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı
 10 Nisan 2020 14:05
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Balıkesir'in 4 ilçesine özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Burhaniye ilçelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı.

Balıkesir Valiliğince İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren pazartesi gününe kadar Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Burhaniye ilçelerine "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları" uyarınca özel araçlarla giriş ve çıkışların geçici olarak yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle ilçelere giriş çıkış yapabilecekleri kaydedildi.

Temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgeler ile söz konusu ilçelere giriş çıkış yapabilecekler.
Anadolu Ajansı
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