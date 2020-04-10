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Devlete eleman sızdıran FETÖ sanığının yargılanmasına başlandı

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan ve örgütün devlete sızdırmak için yetiştirdiği kamu görevlileriyle ilgilenen üst yöneticisi olduğu iddia edilen sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılanmasına başlandı.
 10 Nisan 2020 14:26
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Devlete eleman sızdıran FETÖ sanığının yargılanmasına başlandı

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan ve örgütün devlete sızdırmak için yetiştirdiği kamu görevlileriyle ilgilenen üst yöneticisi olduğu iddia edilen sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılanmasına başlandı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Sanık Mustafa A. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını kullanmadım. Hakkımdaki devlete eleman sızdırma iddiasını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Sanık Mustafa A, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan derdest (açılmış) soruşturma bulunduğu gerekçesiyle kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.
Anadolu Ajansı
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