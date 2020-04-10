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İmamoğlu'nu tehdit eden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mail atarak tehdit eden ve "Senin kanını akıtır, sana içiririm. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadelerini kullanan Tuna Görgünoğlu, dün gözaltına alınmış ardından da adliyeye sevk edilirken görüntülenmişti
 10 Nisan 2020 14:39
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İmamoğlu'nu tehdit eden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mail atarak tehdit eden ve "Senin kanını akıtır, sana içiririm. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadelerini kullanan Tuna Görgünoğlu, dün gözaltına alınmış ardından da adliyeye sevk edilirken görüntülenmişti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: İMAMOĞLU O GÖREVE LAYIK DEĞİL

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ son gelişmeleri aktardı. Uludağ "Yapılan çalışmalarda herhangi bir terör örgütüne bağlantısı tespit edilemedi. 2018'de CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapıyor. Parti üyeliği burada başlıyor. Bir dönem kamuda memur olarak görev yapıyor. Zanlı aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu ve avukat. Son dönemlerde herhangi bir işte meşgul olmuyor. Zanlı verdiği ilk ifade İmamoğlu, o göreve layık değil. Onun partiye zarar verdiğini düşünüyordum. Bu amaçla da daha önce mesajlar atmıştım. Mesajımın dikkate alınması için ölüm içerikli mesaj attım. Aslında niyetim öldürmek değildi." dedi.

NE OLMUŞTU?

Tuna Görgünoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm' ifadelerini içeren e- posta ile tehdit etmişti.

E-postada şu ifadeler yer aldı: Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediği şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm.
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