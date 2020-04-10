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İzolasyonda Cuma namazının 3. sü Melike Hatun Camisi'nde kılındı

 10 Nisan 2020 14:41
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İzolasyonda Cuma namazının 3. sü Melike Hatun Camisi'nde kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camilerin kapatılması kararının ardından üçüncü cuma namazı, Melike Hatun Camisi'nde kılındı.

Namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, cuma hutbesinde, Allah'ın insanları eşsiz bir güzellikte yarattığını ve akıl ile irade gibi değerli hasletle donattığını belirtti.

Allah'ın, karar alma ve bunları uygulayabilme özgürlüğünü insanlara lütfettiğini dile getiren Okumuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için kainattaki nice varlığı hizmetimize sunmuştur. Ancak bu nimetlerin aynı zamanda sorumluluğu da beraberinde getirdiğini hatırlatmıştır. Nitekim 'İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.' ayet-i kerimesi bu gerçeğe işaret eder."

Sadece insanda bulununan sorumluluk duygusunun, hak ve hakikate yönelme, iyi ve güzele meyletme, doğru olanı talep etme şuuru olduğunu, insanın hayatına anlam kattığını, onu gayesiz yaşamaktan kurtardığını belirten Okumuş, Hazreti Muhammed'in "Hepiniz birer sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz." hadisini hatırlattı.

Sorumluluk bilinciyle hareket eden insanın, hayatını ve çevresini güzelleştireceğini ve dünyada mutlu, ahiretten umutlu olacağını vurgulayan Okumuş, yapması gerekenleri ihmal etmenin kişiyi ancak derin bir huzursuzluğa sevk edeceğine dikkati çekti.

Okumuş, bir virüsle hayatın değiştiği zorlu bir zaman diliminde olunduğuna işaret etti.

Salgın hastalıktan kurtulmanın yolunun da yine sorumlulukların yerine getirilmesinden geçtiğini anlatan Okumuş, şöyle devam etti:

"O halde, hem kendi sağlığımızı hem de kardeşlerimizin sağlığını korumak için tedbirli davranalım. Hastalığın yayılmaması için gerekli özeni gösterelim. Alınan önlemlere titizlikle riayet edelim. Her bir ihmal ve kusurumuzun hem insanlara hem de Cenabıhakk'a karşı bize vebal yükleyeceğini unutmayalım. Yaşadığımız bu zor günlerde, tedbir ve tevekkülümüzle, sabır ve namazımızla, dua ve niyazımızla, tövbe ve istiğfarımızla Rabb'imizin engin rahmetine sığınalım. "

Hutbenin ardından Okumuş, cuma namazını kıldırdı.
Anadolu Ajansı
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