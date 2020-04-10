Yükseköğretim teklifi görüşmeleri Milli Eğitim Komisyonunda başladı
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundaki görüşmelerine başlandı
|10 Nisan 2020 14:42
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Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundaki görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı.
İşler, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, teklif ile öngörülen düzenlemeler hakkında bilgi vererek, teklifin hayırlı olmasını diledi.
Teklifin ilk imza sahibi olan AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın değerlendirmesinin ardından milletvekilleri, teklifin geneli üzerinde söz alacak.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında komisyon toplantısı, biraz daha büyük bir alana sahip olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerçekleştiriliyor.
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