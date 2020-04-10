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LGS başvuruları otomatik olarak gerçekleştirildi

MEB, LGS kapsamında sınava girecek öğrencilerin velilerine mesaj gönderdi
 10 Nisan 2020 14:45
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LGS başvuruları otomatik olarak gerçekleştirildi

- Bakanlık tarafından gönderilen mesajda, sınav bilgilerinin "http://e-okul.meb.gov.tr" web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden kontrol edilebileceği belirtildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bu yıl merkezi sınava girecek 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerine, sınav başvurusu ve onay işlemlerine ilişkin mesaj gönderdi.

Bakanlık, 8'inci sınıf öğrencilerinin LGS kapsamında bu yıl gireceği merkezi sınav başvuru işlemlerini sistem üzerinden tamamladı.

Bu kapsamda, bakanlık tarafından velilere gönderilen kısa mesajda, "Sınav bilgilerini, "http://e-okul.meb.gov.tr" web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden kontrol edebilirsiniz." bilgisi verildi.
Memurlar.Net
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