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Belediye, semt pazarında ihtiyaç sahiplerine meyve sebze dağıttı

Hatay'ın Belen ilçesindeki semt pazarlarında kurulan tezgahta, ihtiyaç sahiplerine sebze ve meyve ücretsiz dağıtılıyor.
 10 Nisan 2020 14:50
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Belediye, semt pazarında ihtiyaç sahiplerine meyve sebze dağıttı

Hatay'ın Belen ilçesindeki semt pazarlarında kurulan tezgahta, ihtiyaç sahiplerine sebze ve meyve ücretsiz dağıtılıyor.

Semt pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili incelemelerde bulunan Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, salgın süreci bitene kadar ihtiyaç sahipleri için pazar yerinde tezgah kurmaya devam edeceklerini söyledi.

İhtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştıklarını belirten Gül, "Bu amaçla ücretsiz sebze meyve yardımı yapıyoruz. Dağıttığımız ürünleri ilçemizdeki üreticilerden temin ediyoruz, onlara da bu şekilde katkı sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrıda bulunan Gül, yapılan yardımların talep doğrultusunda evlere kadar götürüldüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansı
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