MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi
|10 Nisan 2020 15:18
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) 13 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyurulan askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin ertelendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı'nın ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020'ye ertelendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.
Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2020
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