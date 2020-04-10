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93 yaşında koronavirüsü yenen hasta taburcu oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanmasının ardından tedavisi tamamlanan 93 yaşındaki Alye Gündüz hastalığı yenerek, taburcu edildi
 10 Nisan 2020 15:46
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93 yaşında koronavirüsü yenen hasta taburcu oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanmasının ardından tedavisi tamamlanan 93 yaşındaki Alye Gündüz hastalığı yenerek, taburcu edildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1 Nisan'da Kovid-19 tanısıyla tedavi altına alınan 93 yaşındaki Gündüz, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Hastalığı yenmesinin ardından bugün taburcu edilen Gündüz, sağlık çalışanları ve hastalarla vedalaşarak hastaneden ayrıldı.

Gündüz, "Allah herkesten razı olsun. Herkese şifa diliyorum. Allah devletten razı olsun." diye konuştu.

- Pratisyen Hekim Ömer Faruk Bilici de hastalığı yendi

Bu arada koronavirüs salgınına yakalanarak bir süredir hastanede tedavi gören Pratisyen Hekim Ömer Faruk Bilici için de müjdeli haber geldi.

Hastalığı yenen Bilici de tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Bilici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastalığı yendiği için sevinçli olduğunu söyledi.

Eşinin de doktor olduğunu aktaran Bilici, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti. 14 gün daha evde izolasyonunu sürdüreceğini dile getiren Bilici, "Meslektaşlarım ben hastalandıktan sonra çok korktular. Ama benim toparlamamla onlar da umutlandılar. Gururluyum. Meslek arkadaşlarıma, doktorlarıma ve hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen de hastanenin bu süreci çok iyi yönettiğini kaydetti.

Hastanedeki tüm personelle birlikte mücadeleyi sürdürdüklerini bildiren Gönen, vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini hatırlatarak, "93 yaşındaki hastamızın taburcu olması diğer 65 yaş üstü hastalarımıza ayrı bir güven vermesin. İleri yaşlarda ölüm riski çok daha yüksek. Mutlak surette kurallara hepimizin uyması lazım. Burada yoğun bakımın tavanına bakmaktan evde sıkılmak her zaman daha iyidir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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