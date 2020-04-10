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Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın serbest bırakıldı
Kayseri'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı sürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi.
|10 Nisan 2020 15:52
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Kayseri'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı sürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın asansörünün kapısına, düğmelerine ve merdiven korkuluklarına poşetten çıkardığı sıvıyı sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan K.M'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan K.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilmişti.Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
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