1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın serbest bırakıldı

Kayseri'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı sürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi.
 10 Nisan 2020 15:52
Yazdır
Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın serbest bırakıldı

Kayseri'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı sürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın asansörünün kapısına, düğmelerine ve merdiven korkuluklarına poşetten çıkardığı sıvıyı sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan K.M'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan K.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilmişti.

Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal mesafe uyarısı yapan polise saldırdı
10 Nisan 2020 16:27		 Koronovirüs tedavisine alınan hastanın 2 oğlu hemşireyi darbetti
10 Nisan 2020 16:09
Manisa'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
10 Nisan 2020 14:49		 Hastaneden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
10 Nisan 2020 13:29
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü
10 Nisan 2020 12:20		 Yasağı ihlal eden 79 yaşındaki kişi trafik kazasında yaralandı
10 Nisan 2020 12:17
Kadın polisin yıkıldığı an
10 Nisan 2020 11:00		 Doğum günü pastası almaya giden babayı gasbeden 4 zanlı tutuklandı
10 Nisan 2020 10:28
Sahte evlat çetesi çökertildi
10 Nisan 2020 10:22		 Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan açıklama yapacak
10 Nisan 2020 09:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:46 - ASELSAN'dan NATO üyesi bir ülke ile ihracat anlaşması16:43 - LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin kitapları evlerine geldi16:37 - Kalp, astım ve hipertansiyon rahatsızlığı olan yaşlı kadın koronavirüsü yendi16:35 - Motorine 7 kuruş indirim yapıldı16:33 - MEB, 'EBA Canlı Sınıf'a ilişkin videoyla bilgilendirme yaptı16:27 - Sosyal mesafe uyarısı yapan polise saldırdı16:25 - Polisi çağırıp, 4 bin 500 lirasını Kampanya'ya bağışladı16:21 - Bilim Kurulu Üyesi: Uzun süre evde kalmaya hazır olun16:17 - İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren uçak Londra'ya ulaştı16:15 - Çin ile ikinci video konferans görüşmesi gerçekleştirildi
16:09 - Koronovirüs tedavisine alınan hastanın 2 oğlu hemşireyi darbetti16:07 - Sosyal mesafe neden önemli? İzleyin...16:04 - Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2500'ü aştı16:00 - MKÜ, koronavirüs aşısı ve ilacı geliştirmek için izin istedi15:58 - Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü15:56 - Türkiye'de yaşayan Fransız ve Belçikalının sohbeti: Burada her şeyimiz var15:52 - Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın serbest bırakıldı15:46 - 93 yaşında koronavirüsü yenen hasta taburcu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kadın polisin yıkıldığı an
Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
Türkiye için kritik tarih: 12 Nisan
Bilim Kurulu Üyesi: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Motorine bir indirim daha
'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım
Öğretim Görevlisinin çığlığını yayan polislere dava
Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek
Tahliyelere muhalefet engeli
Bazı vergiler alınmayacak, elektrik borçları yapılandırılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bein sports'un ödeme yapmayacağını açıklaması 1
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 5
imamoğlu'nun litresi 73 liradan dezenfektan alması 3
Emre Altındiş 1
kronik hastalık 1
plazma nakli tedavisi 1
karantinayı hangi evde geçirirsin 3
mem.net sözlük cafe 6
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 4
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam