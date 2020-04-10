Türkiye'de yaşayan Fransız ve Belçikalının sohbeti: Burada her şeyimiz var
|10 Nisan 2020 15:56
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan bir Fransız, Türkiye'de koronavirüse karşı verilen mücadeleyi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı. Bir markete çekim yaparak giren Mourad Ghazli isimli Fransız, kapıda önce el dezenfektan kullanıyor ve bunun ücretsiz olduğuna dikkat çekiyor.
Türkiye'de maskelerin de ücretsiz dağıtıldığını anlatan Ghazli markette çalışan görevlilerin maske ve koruyucu önlemleri aldığını izleyicilerine gösteriyor. Fransa vatandaşı Ghazli, "Burada belediyeler bile maske dağıtıyorlar. Ama maskeye para ödemek ve satın almak istiyorsanız o eczaneci cezalandırılır" diyor.
Ghazli, çıkarken karşılaştığı bir Belçikalı ile de durum değerlendirmesi yapıyor. Alanya'da karşılaşan iki turistin sohbetinde şu cümleler sarf ediliyor: "Burada olmak Fransa'da ya da Belçika'da olmaktan daha iyi. Burada ücretsiz maskelerimiz var, orada hiçbir şey yok."
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