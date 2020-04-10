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Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
 10 Nisan 2020 15:58
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Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Radev görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Anadolu Ajansı
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