Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
|10 Nisan 2020 15:58
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Radev görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 10, 2020
Görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.https://t.co/Ht4DpyHIym pic.twitter.com/Z28vbGFEGR
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