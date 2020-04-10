1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2500'ü aştı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1335 artarak 23 bin 97'ye ulaşırken, ölü sayısı 115 artışla 2 bin 511 oldu.
 10 Nisan 2020 16:04
Yazdır
Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2500'ü aştı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1335 artarak 23 bin 97'ye ulaşırken, ölü sayısı 115 artışla 2 bin 511 oldu.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Kovid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 225 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 8 bin 197'ye ulaştığı belirtildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 1335 artarak 23 bin 97'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 115 artışla 2 bin 511 olduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fransa'da, koronavirüsten ölenlerin cenazeleri için morg ücreti alınıyor
10 Nisan 2020 15:44		 Virüs Wuhan'daki o laboratuvardan yayıldı iddiası
10 Nisan 2020 14:02
Putin, koronayla mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
10 Nisan 2020 09:31		 Dünya'da genelinde virüse bulaşanların sayısı 1 milyon 600 bini aştı
10 Nisan 2020 09:21
Salgın sonrası yoksul sayısı daha da artacak
10 Nisan 2020 08:14		 İşte dünya genelinde koronavirüsten iyileşen kişi sayısı
09 Nisan 2020 23:11
'Koronavirüs erkekleri daha çok öldürüyor' iddiası
09 Nisan 2020 23:06		 Arap dünyasında koronavirüsten ölümler artıyor
09 Nisan 2020 22:27
İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakımdan çıktı
09 Nisan 2020 21:31		 Almanya'da koronavirüsten 7 Türk daha hayatını kaybetti
09 Nisan 2020 20:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:56 - Van'ın en işlek caddeleri yaya ve araç geçişine kapatıldı16:46 - ASELSAN'dan NATO üyesi bir ülke ile ihracat anlaşması16:43 - LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin kitapları evlerine geldi16:37 - Kalp, astım ve hipertansiyon rahatsızlığı olan yaşlı kadın koronavirüsü yendi16:35 - Motorine 7 kuruş indirim yapıldı16:33 - MEB, 'EBA Canlı Sınıf'a ilişkin videoyla bilgilendirme yaptı16:27 - Sosyal mesafe uyarısı yapan polise saldırdı16:25 - Polisi çağırıp, 4 bin 500 lirasını Kampanya'ya bağışladı16:21 - Bilim Kurulu Üyesi: Uzun süre evde kalmaya hazır olun16:17 - İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren uçak Londra'ya ulaştı
16:15 - Çin ile ikinci video konferans görüşmesi gerçekleştirildi16:09 - Koronovirüs tedavisine alınan hastanın 2 oğlu hemşireyi darbetti16:07 - Sosyal mesafe neden önemli? İzleyin...16:04 - Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2500'ü aştı16:00 - MKÜ, koronavirüs aşısı ve ilacı geliştirmek için izin istedi15:58 - Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefonda görüştü15:56 - Türkiye'de yaşayan Fransız ve Belçikalının sohbeti: Burada her şeyimiz var15:52 - Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın serbest bırakıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kadın polisin yıkıldığı an
Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
Türkiye için kritik tarih: 12 Nisan
Bilim Kurulu Üyesi: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Motorine bir indirim daha
'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım
Öğretim Görevlisinin çığlığını yayan polislere dava
Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek
Tahliyelere muhalefet engeli
Bazı vergiler alınmayacak, elektrik borçları yapılandırılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
feyza altun 1
saç yıkarken su kesilmesi 2
motorine 15 kuruş zam 2
1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor 1
bein sports'un ödeme yapmayacağını açıklaması 1
şu an çalan şarkı 2
gizli saç traşına yapılan polis baskını 2
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 4
maria 1
plazma nakli tedavisi 1
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam