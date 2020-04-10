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Sosyal mesafe neden önemli? İzleyin...

ABD'nin Ohio eyaleti Sağlık Bakanlığı, hazırladığı kamu spotu ile sosyal mesafenin önemini çarpıcı bir şekilde anlattı.
 10 Nisan 2020 16:07
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Sosyal mesafe neden önemli? İzleyin...

Ohio Sağlık Bakanlığı, sosyal mesafenin önemini gösteren bir kamu spotu yayınladı.

Üzerlerine güvenli bir şekilde yerleştirilmiş bir masa tenisi topu ile düzinelerce fare kapanı, aralarında hiçbir ayrım olmadan yan yana konuldu. Başka bir top üzerlerine atıldı. Fare tuzakları kapanmaya başladı ve üzerlerindeki toplar, diğer kapanları da kapatmaya devam etti. Bu, COVID-19'un topluluklar içinde uygun sosyal mesafenin izlenmemesi durumunda nasıl yayılabileceğini gösterdi.

Kamu spotu, aralıklı tuzaklar arasında güvenli bir şekilde sıçrayan bir topla sona erdi ve bu da sosyal mesafenin önemini bir kez daha kanıtladı.

Memurlar.Net
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