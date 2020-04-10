Sosyal mesafe neden önemli? İzleyin...
ABD'nin Ohio eyaleti Sağlık Bakanlığı, hazırladığı kamu spotu ile sosyal mesafenin önemini çarpıcı bir şekilde anlattı.
|10 Nisan 2020 16:07
|Yazdır
Ohio Sağlık Bakanlığı, sosyal mesafenin önemini gösteren bir kamu spotu yayınladı.
Üzerlerine güvenli bir şekilde yerleştirilmiş bir masa tenisi topu ile düzinelerce fare kapanı, aralarında hiçbir ayrım olmadan yan yana konuldu. Başka bir top üzerlerine atıldı. Fare tuzakları kapanmaya başladı ve üzerlerindeki toplar, diğer kapanları da kapatmaya devam etti. Bu, COVID-19'un topluluklar içinde uygun sosyal mesafenin izlenmemesi durumunda nasıl yayılabileceğini gösterdi.
Kamu spotu, aralıklı tuzaklar arasında güvenli bir şekilde sıçrayan bir topla sona erdi ve bu da sosyal mesafenin önemini bir kez daha kanıtladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'de yaşayan Fransız ve Belçikalının sohbeti: Burada her şeyimiz var
10 Nisan 2020 15:56
|93 yaşında koronavirüsü yenen hasta taburcu oldu
10 Nisan 2020 15:46
|Jandarma evden çıkamayan kadının ineğinin doğumuna yardımcı oldu
10 Nisan 2020 14:59
|Karantinaya alınan köydeki yaşlı kadından 'koronavirüs ağıdı'
10 Nisan 2020 13:56
|Öğrenciler sahte ihbarla çağırdıkları polisler için pasta kesti
10 Nisan 2020 13:38
|En küçük savaşçı koronayı yendi
10 Nisan 2020 13:15
|Güneşe aldanmayın tehlike sürüyor
10 Nisan 2020 09:19
|Türkiye için kritik tarih: 12 Nisan
10 Nisan 2020 08:31
|Koronavirüsün izi atık suda aranıyor
10 Nisan 2020 08:20
|Virüsün yüzde 60'ı İstanbul çıkışlı
10 Nisan 2020 06:50