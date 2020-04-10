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Sosyal mesafe uyarısı yapan polise saldırdı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarı yapan polise saldıran kişi gözaltına alındı.
|10 Nisan 2020 16:27
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarı yapan polise saldıran kişi gözaltına alındı.
Polis ekibi bir iş yerinin önünde taburede oturan kişilere sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde ikazda bulundu.
Bunun üzerine tartışma çıkaran kişi elindeki tabureyi polise doğru attı.
Yaralanan polis memuruna tedavi gördüğü hastanede rapor verildi.
Gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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