Kalp, astım ve hipertansiyon rahatsızlığı olan yaşlı kadın koronavirüsü yendi
|10 Nisan 2020 16:37
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KONYA'da 3 ciddi kronik hastalığı bulunmasına rağmen yeni tip koronavirüs hastalığını atlatan yaşlı teyze dikkat çekti. 74 yaşındaki Meryemana Çelik, umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'dan döndükten sonra yerleştirildiği yurtta 14 gün karantinada kaldı.
Karantinadan çıkacağı gün yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Çelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
11 gün sonra virüsü yendi
11 gün süren tedavi sonrası bugün taburcu edilen Meryemana Çelik, Suudi Arabistan'da yüksek ateş ve öksürük şikayeti olduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli doktorların kendisine müdahalede bulunup, tedavi ettiğini anlattı.
Kalp, astım ve hipertansiyon rahatsızlığı var
Tedavi sürecinin iyi geçtiğini, sağlık çalışanlarının kendisiyle çok iyi ilgilendiğini belirten Çelik, ''Burada çok iyi baktılar. Devletimiz, yemeğimizi verdi, tedavimizi yaptı. Sağlık çalışanları çok iyi ilgilendi. Moralim çok yüksekti. Kalp, astım ve hipertansiyon rahatsızlığım var. İyileştim." dedi."Eşim de şeker hastası, artık ayrı odalarda duracağız''
Sokağa çıkılmaması konusunda tavsiyede bulunan Çelik, ''Evden çıkmasınlar. Kimseye hastalık bulaşmasın. Misafir kabul etmesinler. Bir oğlum ve kızım var. Biri İstanbul'da, diğeri Antalya'da. Onlara umreden döndükten sonra 'yanıma gelmeyin' demiştim. Eşim de 82 yaşında şeker hastası, artık ayrı ayrı odalarda duracağız'' diye konuştu.
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