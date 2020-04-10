1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bartın Valisi, ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın'da Korona virüs salgını ile ilgili Pandemi Hastanesine dönüştürülen Bartın Devlet Hastanesi ana binasında tedavi gören 2 hastanın hayatını kaybettiğini, 4 hastanın da taburcu edildiğini açıkladı
 10 Nisan 2020 16:59
Yazdır
Bartın Valisi, ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın'da Korona virüs salgını ile ilgili Pandemi Hastanesine dönüştürülen Bartın Devlet Hastanesi ana binasında tedavi gören 2 hastanın hayatını kaybettiğini, 4 hastanın da taburcu edildiğini açıkladı. Hastanede 26 şüpheli vak'anın bulunduğunu da ifade eden Vali Güner, 30 kişinin da öğrenci yurtlarında karantinada tutulduğunu kaydetti.

Vali Güner konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hastanedeki her vak'a ve izole edilen her şüpheli aslında toplumdan uzaklaştırılmış, tehlike olmaktan çıkmıştır. Bu hastalık Türkiye'ye veya Bartın'a özgü bir hastalık değildir. Dünyada milyonlarca insan etkilenmektedir. Bu derecede yaygın bir hastalığın Türkiye'de ve Bartın'da ortaya çıkmayacağını beklemek anlamlı değildir. Bütün dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi İlimizde de Korona virüs hastalarımız vardır. Bunların sayısı günlük olarak değişmektedir. Hali hazırda geçerli olan kurallar gereği vak'a sayısını Sağlık Bakanlığı açıklamaya yetkilidir. Sağlık Bakanlığının verileri doğru ve güncel verilerdir. Sağlık Bakanlığı son vak'a sayısını 9 olarak açıklamıştır. Bu sayı, Ulus İlçesindeki vak'a sayısının eklenmesiyle güncellenecektir. Bu ilçemizdeki şüpheli vak'aların 5 gün arayla yapılacak testleri, akciğer tomografileri ve diğer testleri kesinleştikten sonra, güncel son sayı yine Bakanlık tarafından açıklanacaktır. Şu anda pandemi hastanesinde yatan şüpheli vak'a sayısı 26 kişidir. Maalesef Hasankadı Beldemizden 2 hastamız vefat etmiştir. 4 hastamız da tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Çeşmi Cihan KYK yurdunda şu an 30 kişi karantinada tutulmakta olup bu kişiler şüpheli vak'alarla korumasız teması olan veya yurt dışı dönüşü evde karantina emrine uymayan kişilerdir. Bu kişilerin 14 gün izolasyonları sağlanmakta, ihtiyaçları karşılanmakta, muayene ve testleri yapılmakta ve süre bitiminde çıkarılmaktadır. Önceki 14 günlük dönemde süresini tamamlamış 21 kişinin yurttan ayrılışı yapılmıştır. Öğrenci yurdu hastane olmadığından, buradaki kişilerin, tedavi altındaki vak'alar olarak lanse edilmesi doğru değildir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İBB'nin 'gıda yardım kolisi' ihalesi sonuçlandı
10 Nisan 2020 18:07		 Balıkesir'in 4 ilçesine özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı
10 Nisan 2020 17:55
Düvesini satıp parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
10 Nisan 2020 17:28		 İstanbul'da 8 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı
10 Nisan 2020 17:26
13 aylık bebek koronavirüsü yenerek taburcu oldu
10 Nisan 2020 17:12		 Van'ın en işlek caddeleri yaya ve araç geçişine kapatıldı
10 Nisan 2020 16:56
LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin kitapları evlerine geldi
10 Nisan 2020 16:43		 Kalp, astım ve hipertansiyon rahatsızlığı olan yaşlı kadın koronavirüsü yendi
10 Nisan 2020 16:37
Polisi çağırıp, 4 bin 500 lirasını Kampanya'ya bağışladı
10 Nisan 2020 16:25		 Mersin'in koronavirüsteki başarısının sırrı
10 Nisan 2020 15:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:36 - Müdürün testi pozitif çıktı, banka kapandı18:35 - Japonya'da koronavirüste 'uzaktan muayene' uygulaması18:29 - Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi18:19 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:16 - Koronavirüsten karantinaya alınan ilçe, köy ve mahalleler18:07 - İBB'nin 'gıda yardım kolisi' ihalesi sonuçlandı18:01 - Ticaret Bakanlığı da yer değiştirme işlemlerini yapacağını duyurdu17:57 - Zorunlu trafik sigortası ve DASK ödemelerinde taksit düzenlemesi17:55 - Balıkesir'in 4 ilçesine özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı17:52 - Koronavirüsü yenen doktor: 'Beni bıraksalar şimdi göreve dönerim'
17:47 - Polis Günü'nde, 3 polis darbedildi17:44 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:35 - Evlerinden uzakta fedakarca koronavirüsle mücadele ediyorlar17:28 - Düvesini satıp parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı17:26 - İstanbul'da 8 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı17:20 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:19 - CHP'den 'Bilim Kurulu'nun görüşlerine uyun' çağrısı17:16 - ABD'den gelip yurtta karantinada tutulan kişi 100 gıda kolisi bağışladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Kadın polisin yıkıldığı an
Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
Türkiye için kritik tarih: 12 Nisan
Motorine bir indirim daha
'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım
Bilim Kurulu toplandı... Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Öğretim Görevlisinin çığlığını yayan polislere dava
Bakan Soylu'dan polislere evlilik tavsiyesi
Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suriyeli kadının altız doğurması 1
pırasa 1
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 1
1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor 1
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 4
gizli saç traşına yapılan polis baskını 2
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
karantinayı hangi evde geçirirsin 3
konuşmak 1
imamoğlu'nun litresi 73 liradan dezenfektan alması 3
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam