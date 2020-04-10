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En az riskle market alışverişini nasıl yaparız?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından yayınladığı 10 madde ile market alışverişine yönelik tavsiyede bulundu.
 10 Nisan 2020 16:58
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En az riskle market alışverişini nasıl yaparız?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından yayınladığı 10 madde ile market alışverişine yönelik tavsiyede bulundu.

Özlü, markette alacağınız ürünleri kendiniz poşetleyin, tezgahtarın poşetlemesine izin vermeyin. Eve gidince de poşetleri atın dedi.

İşte Tevfik Özlü'nün sosyal medya hesabından yayınladığı 10 madde

Korona günlerinde en az riskle market alışverişimizi nasıl gerçekleştirebiliriz?

Hayat devam ediyor. İhtiyaçlarımızın karşılanması gerekiyor. Keyfi olarak evden çıkmasak da, arada alışveriş için markete gitmemiz şart. Peki en az riskle market alışverişimizi nasıl gerçekleştirebiliriz?

Kronik hastalığınız var ve/veya 65 yaş üzeri iseniz alışverişinizi kendiniz yapmayın. Yardım isteyin. Evde kalın. 20 yaş altı alışverişe çıkmasın. Her gün markete gitmeyin. İhtiyaçlarınızı biriktirin. Zorunlu olduğunuzda çıkın. Marketin tenha olduğu saatleri tercih edin.

Maskesiz çıkmayın, markette maskesiz kişiler varsa uyarın, maskeli de olsanız diğer insanlarla 1-2 metrelik mesafeyi koruyun.

Marketlerde sepet, el arabası gibi herkesin dokunduğu yüzeyleri, dokunmadan önce alkollü dezenfektan veya kolonya ile dezenfekte edin.

Raf aralarında dolaşarak neyi alacağınız karar vermeyin. Elinizde mutlaka bir ihtiyaç listesi olsun, listedekileri bir an önce alıp çıkın. En kısa zamanda alışverişi tamamlayın.

Ürünlere dokunmadan gözünüzle seçin. Alacağınız ürünü kendiniz poşetleyin, tezgahtarın dokunmasına izin vermeyin. Ürünlere dokunmadan gözünüzle seçin, sadece alacağınız ürüne dokunun. Alacağınız ürünü kendiniz poşetleyin, tezgahtarın dokunmasına izin vermeyin.

Eve gelince ürünleri poşetten çıkarıp balkona koyun ve 24 saat mümkünse dokunmayın, havalandırın. Poşetleri atın, ellerinizi su ve sabunla 30 saniye yıkayın. Ürünleri açarken dış yüzeyle ürünü temas ettirmeyin, açtıktan sonra elleriniz yıkamadan ürüne dokunmayın.

Sebze meyve gibi ürünleri bol su ile yıkayın, kimyasal kullanmayın. Marul, maydanoz, dereotu, roka gibi yeşillikleri bol suda defalarca yıkayın, mümkünse sirkeli suda biraz bekletin.

Aslında bunları koronasız günlerde de yapın, hep yapın, her zaman yapın

Bilim Kurulu Üyesi: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Memurlar.Net
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