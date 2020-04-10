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Erdoğan, Şanlıurfa'nın 100. kurtuluş yıl dönümünü videolu mesajla kutladı

Şanlıurfalılara seslenen Erdoğan: İstiklal Harbimizin en kasvetli dönemlerinde kadını erkeği, genci yaşlısıyla Urfalı kardeşlerimin kazandığı zafer, tüm milletimize umut aşılamıştır
 10 Nisan 2020 17:10
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Erdoğan, Şanlıurfa'nın 100. kurtuluş yıl dönümünü videolu mesajla kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın 100. kurtuluş yıl dönümünü, Şanlıurfalılara seslendiği videolu mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Valiliğine gönderdiği videolu mesajla Şanlıurfalı vatandaşlara seslendi.

"Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladığı mesajında Erdoğan, "Enbiya ve evliyalar şehri, tarihiyle kültürüyle birikimiyle medeniyetimizin gözbebeği Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde, mahallelerinde yaşayan kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünün hep birlikte ve büyük bir gururla idrak edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfalılara şöyle seslendi:

"İstiklal Harbimizin en kasvetli dönemlerinde kadını erkeği, genci yaşlısıyla Urfalı kardeşlerimin kazandığı zafer, tüm milletimize umut aşılamıştır. Urfa, bir yıllık topyekün kıyamın ardından tamamen kendi direnişiyle düşmanı topraklarından söküp atmıştır. Çünkü Urfa, sadece sabır timsali Eyüp Peygamber'in değil, aynı zamanda inancı uğruna ateşe atılmayı göze alan Hazreti İbrahim'in de şehridir.

Urfa'nın bu dönemde sergilediği destansı direniş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine 'şanlı' unvanı verilerek, özellikle takdir edilmiştir. Bundan tam bir asır önce mücadeleleriyle cesaretleriyle Urfa'yı Şanlıurfa yapan tüm kahramanları, tüm istiklal sevdalılarını minnetle yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 100 yıl önce Onikiler'in Urfa'da başlattığı direniş ruhu, bölücü terörden 15 Temmuz ihanetine, Suriye'deki harekatlarımızdan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere kadar vatanımızın bekası ve milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz tüm mücadelelerde bizlere ilham kaynağı olmuştur. Bugün de tüm dünyayla beraber ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelemizde Urfa'nın ve siz kardeşlerimin cesaretinden ilham alıyoruz.

Allah'a hamdolsun tıpkı daha öncekiler gibi bu mücadelemizi de milletimizin desteği ve duasıyla başarıyla sürdürüyoruz. Rabb'imizin buyurduğu gibi: 'Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır.' Yürekler, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diye vurdukça, Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir. Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça, hep birlikte Türkiye oldukça hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Şanlıurfalı kardeşlerimiz kalplerini refah tutsun. Türkiye, Allah'ın izni ve inayetiyle, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden gelecektir. Sizlerden salgınla ilgili tedbirlere riayet etmenizi özellikle istirham ediyorum. Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak üzere olduğumuz günlerde salgından dolayı sıkıntı çeken kardeşlerimize sahip çıkmanızı bekliyorum. Bu düşüncelerle 100. kurtuluş yıl dönümünüzü tekrar tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."
Anadolu Ajansı
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