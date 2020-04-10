Özel güvenlik sınavları Haziran ayına ertelendi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 5 Nisan'da yapılması planlanan Özel Güvenlik 87. Temel eğitim ve 63. Yenileme Eğitim sınavının 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını belirtti.

Genel Müdürlük ayrıca, 21 Nisan'da yapılması planlanan Özel Güvenlik Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı ile 23 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanan Havalimanlarının Kargo Bölümünde Görev Yapacak Patlayıcı Madde Tespit Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavını, daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelemiştir.

Devam eden özel güvenlik temel ve yenileme eğitimlerine ikinci bir talimata kadar ara verilmiştir.

2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde valiliklerce planlanan Özel Güvenlik Hizmetçi Eğitim Atışları ertelenerek uygun görülen bir tarihte yapılması sağlanacaktır.

Ertelenen sınavlar nedeniyle kimliğini yenileyemeyen özel güvenlik görevlileri ile görev hayvanı ve idarecisi kimliğine sahip kişilerin kimlik geçerlilik süreleri yapılacak olan ilk sınava kadar geçerli sayılacak, haklarında adli ve idari işlem yapılmayacak, bu kapsamda olup ÖGNET'ten bildirimi yapılmayan özel güvenlik görevlilerinin fiziki bildirimleri kabul edilecektir.