İstanbul'da 8 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı
|10 Nisan 2020 17:26
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde corona virüs tedbirleri kapsamında yürüyüş yolları yaya trafiğine kapatıldı.
Bağcılar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada;
Bağcılar Meydanı
Güneşli Meydanı
Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi
Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi
Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi
Yenigün Mahallesi 628. Sokak
Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi
» Kirazlı Mahallesi-Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi'nin yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi.
Kaymakamlık yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu.
Esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeden geçmek zorunda kalanlar yasaktan muaf tutuldu.
ESENLER'DE DE YAYA TRAFİĞİ SINIRLANMIŞTI
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu dün yaptığı açıklamayla ilçedeki Dörtyol Meydanı'yla Davutpaşa Caddesi'nin zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldığını duyurmuştu.
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