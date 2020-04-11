Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim

Koronavirüs salgını sonrasında okulların tatil edilmesiyle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim uygulamasına geçti. EBA TV üzerinden sınıf düzeylerine uygun olarak ayrı ayrı eğitim verilmeye başlandı. Eğitimler günde yarım saatten iki defa olarak uygulanıyor.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığının uygulaması bu şekildeyken, bazı özel okullar öğrencilerine, her bir ders saati bir saatten az olmamak üzere, günde 4 veya 5 saatlik uzaktan eğitimler düzenliyor.

Ayrıca eğitim sonrasında verilen ödevler, projeler de, genel olarak bilgisayarlar merkeze alınarak veriliyor.

7-8 yaşındaki çocukların saatlerce ekran bağımlısı hale getirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı, özel okulların yardımcı bir eğitim metodu olarak kullanılması gereken uzaktan eğitimi ana eğitim olarak verdiği, velilerin ücret ödemelerini yapmaya devam etmesi veya ücret iadesi istenmemesi için bu pedagojik olmayan uygulamanın yapıldığı belirtilmekte, bu nedenle de Milli Eğitim Bakanlığının Anayasanın ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak bu konuda özel eğitim kurumlarını uyarması istenilmektedir.