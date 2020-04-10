Düvesini satıp parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
|10 Nisan 2020 17:28
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Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Mehmet Kozak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na düvesini satarak 6 bin 500 lira bağışta bulundu.
Karaaliler köyünde yaşayan Kozak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmadığından Bucak Kaymakamlığıyla iletişime geçerek bir yaşındaki düvesini satıp kampanyaya bağış yapmak istediğini bildirdi.
Kaymakamlık bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracılığıyla Kozak'ın düvesi, ilçede kasaplık yapan Ahmet Özcan'a 6 bin 500 lira karşılığında satıldı.
Parayı bağış hesabına yatırılmak üzere yetkililere teslim eden Kozak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya düvesini hibe ettiğini söyledi.
Bu günlerde birlik olmak gerektiğini belirten Kozak, ''Milletçe Cumhurbaşkanı'nın kampanyasına destek verelim.'' dedi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Gönenç de pazarlık yapıldıktan sonra 6 bin 500 liraya satılan ineğin parasını tutanakla teslim aldıklarını belirterek, ''Bu mübarek günlerde Mehmet amcamızın yaptığı yardımı Allah kabul etsin. Biz bize yeteriz.'' diye konuştu.
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