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Koronavirüsü yenen doktor: 'Beni bıraksalar şimdi göreve dönerim'

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde korona virüsü yenen doktor Ömer Faruk Bilici, alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Sahada meslektaşları gibi görev almak istediğini belirten Bilici, "Beni bıraksalar şimdi göreve dönerim ama izolasyonumun devam etmesi gerekiyor. Sağlığım için uyacağım ama sahaya dönmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
 10 Nisan 2020 17:52
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Koronavirüsü yenen doktor: 'Beni bıraksalar şimdi göreve dönerim'

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yeni tip korona virüs tedavisi altına alınan Pratisyen Hekim Ömer Faruk Bilici, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak bugün taburcu oldu. Genç doktor, hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanırken kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti. Bilici, meslektaşlarıyla sahada çalışmak istediğini ancak izolasyon süreci nedeniyle görevini şu an yapamayacağını anlattı.

"Psikolojik olarak da çok yorucu bir süreç"
Yaşadığı süreci anlatan Pratisyen Hekim Ömer Faruk Bilici, "Çok iyiyim hiçbir şeyim yok 7 günüm başka bir hastanede geçti, yoğun bakımda 4 gün kaldım, çalışma arkadaşlarım risk grubunda olan herkes ben hastalandıktan sonra çok korktular. Benim toparlanmamla onlar da umutlandılar. Gururluyum meslek arkadaşlarıma doktorlarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Ufak bir şansım vardı benim eşim de doktordu. 20 gün boyunca kimsenin yüzünü görmedim. Çok zor bir süreç psikolojik olarak da çok yorucu bir süreç insanlar size yaklaşamıyor, ben bunu yaşadım diğer hastalara da Allah kolaylık versin. Arkadaşlarım, ailem mesajlarıyla baya destek oldu. Yoğun bakımdayken hocaların gelmesi güler yüzleri ve bir doktor olarak kendime de pay çıkararak motivasyonum devam etti" dedi.

"Sağlığım için uyacağım ama sahaya dönmek için sabırsızlanıyorum"
Virüse karşı herkesin önleme uyması gerektiğini ifade eden Bilici, "Hiçbir yaş grubu risk dışında değil benim durumum da bunu gösteriyor. O yüzden herkesin çok dikkatli olması lazım, kimse ben gencim, sağlıklıyım risk altında değilim diye düşünmemeli. Evde kalmalı, izolasyonum olacak, çocuklarımı eşim dün Bursa'ya memlekete götürdü. Evi boşalttık bir odayı bana ayırdık. 14 gün daha evde izolasyon devam edecek. Motivasyonu bırakmasınlar bu dönem geçici, hepsini şu an ben çok iyi anlıyorum. Aslında beni şimdi bıraksalar şimdi göreve dönerim ama izolasyonumun devam etmesi gerekiyor. Peşinde de hala akciğerimle ilgili bazı toparlanma süreci olacağı için yaklaşık 1 aylık bir istirahat süreci önerdiler. Sağlığım için uyacağım ama sahaya dönmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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