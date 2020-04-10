1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Balıkesir'in 4 ilçesine özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Burhaniye ilçelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı.
 10 Nisan 2020 17:55
Yazdır
Balıkesir'in 4 ilçesine özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Burhaniye ilçelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı.

Balıkesir Valiliğince İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren pazartesi gününe kadar Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Burhaniye ilçelerine "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları" uyarınca özel araçlarla giriş ve çıkışların geçici olarak yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle ilçelere giriş çıkış yapabilecekleri kaydedildi.

Temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgeler ile söz konusu ilçelere giriş çıkış yapabilecekler.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İBB'nin 'gıda yardım kolisi' ihalesi sonuçlandı
10 Nisan 2020 18:07		 Düvesini satıp parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
10 Nisan 2020 17:28
İstanbul'da 8 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı
10 Nisan 2020 17:26		 13 aylık bebek koronavirüsü yenerek taburcu oldu
10 Nisan 2020 17:12
Bartın Valisi, ildeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
10 Nisan 2020 16:59		 Van'ın en işlek caddeleri yaya ve araç geçişine kapatıldı
10 Nisan 2020 16:56
LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin kitapları evlerine geldi
10 Nisan 2020 16:43		 Kalp, astım ve hipertansiyon rahatsızlığı olan yaşlı kadın koronavirüsü yendi
10 Nisan 2020 16:37
Polisi çağırıp, 4 bin 500 lirasını Kampanya'ya bağışladı
10 Nisan 2020 16:25		 Mersin'in koronavirüsteki başarısının sırrı
10 Nisan 2020 15:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:36 - Müdürün testi pozitif çıktı, banka kapandı18:35 - Japonya'da koronavirüste 'uzaktan muayene' uygulaması18:29 - Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi18:19 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:16 - Koronavirüsten karantinaya alınan ilçe, köy ve mahalleler18:07 - İBB'nin 'gıda yardım kolisi' ihalesi sonuçlandı18:01 - Ticaret Bakanlığı da yer değiştirme işlemlerini yapacağını duyurdu17:57 - Zorunlu trafik sigortası ve DASK ödemelerinde taksit düzenlemesi17:55 - Balıkesir'in 4 ilçesine özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı17:52 - Koronavirüsü yenen doktor: 'Beni bıraksalar şimdi göreve dönerim'
17:47 - Polis Günü'nde, 3 polis darbedildi17:44 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:35 - Evlerinden uzakta fedakarca koronavirüsle mücadele ediyorlar17:28 - Düvesini satıp parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı17:26 - İstanbul'da 8 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı17:20 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:19 - CHP'den 'Bilim Kurulu'nun görüşlerine uyun' çağrısı17:16 - ABD'den gelip yurtta karantinada tutulan kişi 100 gıda kolisi bağışladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Kadın polisin yıkıldığı an
Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
Türkiye için kritik tarih: 12 Nisan
Motorine bir indirim daha
'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım
Bilim Kurulu toplandı... Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Öğretim Görevlisinin çığlığını yayan polislere dava
Bakan Soylu'dan polislere evlilik tavsiyesi
Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor 1
konuşmak 1
kronik hastalık 1
feyza altun 1
gizli saç traşına yapılan polis baskını 2
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 4
pırasa 1
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 5
Emre Altındiş 1
suriyeli kadının altız doğurması 1
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam