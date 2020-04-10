Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sonra Ticaret Bakanlığı da yer değiştirme işlemlerini yapacağını duyurdu

Üç aşamalı olarak yapılacağı belirtilen işlemlerde, Covid-19 salgınından dolayı bir değişiklik zarureti oluşması durumunda bilahare duyuru yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada Bölge Amiri, Müdür yardımcısı ve üstü unvanlarda görev yapanlar ile Araştırmacıların bakanlık portaline ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde, Mazeret (Eş, sağlık, can güvenliği), engellilik ve istek üzerine beşinci hizmet bölgesinde çalışma ve atanma durumlarında kontenjan kısıtlaması olmaksızın tercihlerin yapılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı her ne kadar başvuruların Bakanlık portalinden yapılmasını gerektiğini belirtmişse de, hamileler, engelliler ve kronik hastalar idari izinli olup evlerinde olduklarından, bu başvuruyu yapamayabilecektir. Bakanlığın bu konuda yeni bir uygulamaya gitmesi gerekmektedir. Ayrıca, genel çerçeve yönetmelik olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in ek 3. maddesinde "Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır." hükmü yer almakta olup, Bakanlığın genel çerçeve yönetmeliğine aykırı kurumsal yönetmeliğini de değiştirmesi ve uygulamayı buna göre revize etmesi gerekmektedir.

Bakanlık duyurusu için tıklayınız.