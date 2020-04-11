1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Boşanmış anne babalar, 20 yaş altı çocuklar için istisna talep ediyor

Boşanmış aileler, 20 yaş altı çocuklarını görebilmek için istisna uygulaması getirilmesini talep ediyor
 11 Nisan 2020 00:04
Yazdır
Boşanmış anne babalar, 20 yaş altı çocuklar için istisna talep ediyor

Bilindiği üzere, 65 yaş uygulamasından sonra Nisan ayı başında 20 yaşın altındaki gençlere de sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

9 Nisan'da yayımlanan Genelge ile 20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "Özel Gereksinimi" olan çocuk ve gençler için istisna uygulaması getirildi.

Boşanmış ebeveynler de, olağanüstü sürecin ne kadar devam edeceği öngörülemediği için, çocuklarını görebilmek için benzer bir uygulamanın kendileri için getirilmesini talep ediyor.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali Yerlikaya: 45 bin polis ve bekçi görev başında, herkes yasağa uymalı
11 Nisan 2020 01:03		 Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
11 Nisan 2020 00:51
2 aylık emek 1 saatte heba edildi
11 Nisan 2020 00:10		 Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?
10 Nisan 2020 23:42
Sokağa çıkma yasağının detayları netleşti
10 Nisan 2020 22:49		 Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım
10 Nisan 2020 22:15
31 ilde, 2 gün sokağa çıkma yasağı geldi
10 Nisan 2020 22:07		 Bakanlık paylaştı... Maskenizi evinizde böyle yapabilirsiniz
10 Nisan 2020 21:58
İletişim Başkanlığından sağlık çalışanları için kamu spotu
10 Nisan 2020 21:54		 Cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerinin süresi uzatıldı
10 Nisan 2020 21:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:06 - Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim01:03 - Vali Yerlikaya: 45 bin polis ve bekçi görev başında, herkes yasağa uymalı01:00 - İstanbul'da haftasonu metro seferleri yapılmayacak00:57 - FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm00:51 - Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek00:49 - Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı00:31 - Apple ve Google'dan Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği00:23 - Komşularından polis memuruna meşaleli sürpriz00:21 - Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor00:10 - 2 aylık emek 1 saatte heba edildi
00:05 - 11 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim00:04 - Boşanmış anne babalar, 20 yaş altı çocuklar için istisna talep ediyor23:53 - İmamoğlu sokağa çıkma yasağını değerlendirdi23:45 - Altun: Eczane gibi işletmeler yasaktan muaf23:42 - Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?23:28 - Kemal Sunal filmi gerçek oldu23:25 - Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 aylık emek 1 saatte heba edildi
Özel okullar öğrencileri bunaltıyor... Günde 5 saat uzaktan eğitim
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
Fırsatçı fırıncı, 1 ekmeği 5 liradan sattı
Boşanmış anne babalar, 20 yaş altı çocuklar için istisna talep ediyor
Komşularından polis memuruna meşaleli sürpriz
Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
11 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm
Apple ve Google'dan Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
31 ilde sokağa çıkma yasağı 3
konuşmak 1
e-devlet üzerinden 3.5 milyon maske dağıtılması 1
boris johnson'ın yoğun bakıma alınması 1
pırasa 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
Emre Altındiş 1
maria 1
saç yıkarken su kesilmesi 3
yasağı önceden açıklasaydık büyük telaş olurdu 2
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam