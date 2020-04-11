Boşanmış anne babalar, 20 yaş altı çocuklar için istisna talep ediyor
Boşanmış aileler, 20 yaş altı çocuklarını görebilmek için istisna uygulaması getirilmesini talep ediyor
|11 Nisan 2020 00:04
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Bilindiği üzere, 65 yaş uygulamasından sonra Nisan ayı başında 20 yaşın altındaki gençlere de sokağa çıkma yasağı getirilmişti.
9 Nisan'da yayımlanan Genelge ile 20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "Özel Gereksinimi" olan çocuk ve gençler için istisna uygulaması getirildi.
Boşanmış ebeveynler de, olağanüstü sürecin ne kadar devam edeceği öngörülemediği için, çocuklarını görebilmek için benzer bir uygulamanın kendileri için getirilmesini talep ediyor.
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