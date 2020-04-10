1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müdürün testi pozitif çıktı, banka kapandı

Bursa'da bir kamu bankasının müdüründe korona virüsü tespit edildi. Banka geçici süreyle kapatılırken, 11 personel tedbir maksadıyla 14 gün evlerinde karantina altına alındı
 10 Nisan 2020 18:36
Yazdır
Müdürün testi pozitif çıktı, banka kapandı

Bursa'da bir kamu bankasının müdüründe korona virüsü tespit edildi. Banka geçici süreyle kapatılırken, 11 personel tedbir maksadıyla 14 gün evlerinde karantina altına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamu bankası müdüründe korona virüsü testi pozitif çıktı. Müdür İznik Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındı. Banka ise 15 gün müddetle kapatıldı. Bankada çalışan biri temizlik görevlisi 11 personel İlçe Sağlık Müdürlüğü nezaretinde evlerinde 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Personeli tedbir maksadıyla karantinada tutulacak banka şubesi kapanacak. Vatandaşların mağdur olmaması için mobil şubenin devreye sokulacağı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca: Pandemi ile çalışmayan doktorun tavandan alması haksızlık olmaz mı?
10 Nisan 2020 19:57		 THY, iç hat bilet satışlarını yeniden açtı
10 Nisan 2020 19:42
'12 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli tüm personelin testlerine devam edilmektedir'
10 Nisan 2020 18:44		 Ticaret Bakanlığı da yer değiştirme işlemlerini yapacağını duyurdu
10 Nisan 2020 18:01
Çin ile ikinci video konferans görüşmesi gerçekleştirildi
10 Nisan 2020 16:15		 İstanbul'da eczaneden ücretsiz maske dağıtımı başladı
10 Nisan 2020 15:26
Hemşirelik öğrencileri uzaktan staj yapabilecek
10 Nisan 2020 15:10		 İzolasyonda Cuma namazının 3. sü Melike Hatun Camisi'nde kılındı
10 Nisan 2020 14:41
Çoban desteği bugün ödenecek
10 Nisan 2020 14:40		 Balıkesir'in 4 ilçesine özel araçların giriş ve çıkışları yasaklandı
10 Nisan 2020 14:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:10 - Akkuyu Nükleer AŞ'den koronavirüs vakasına ilişkin açıklama20:08 - Bakan Koca, İstanbul'daki yoğun bakım doluluk oranını açıkladı20:04 - New York, yaklaşık 162 bin koronavirüs vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı19:57 - Bakan Koca: Pandemi ile çalışmayan doktorun tavandan alması haksızlık olmaz mı?19:50 - Belediye Başkan Yardımcısının koronavirüs testi pozitif çıktı19:49 - Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi19:45 - Sağlık Bakanlığı: 98 kişi hayatını kaybetti19:42 - THY, iç hat bilet satışlarını yeniden açtı19:36 - Bakan Koca: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile çıkmalı19:30 - Korona'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı
19:29 - İBB'den 'koronavirüs mezarlıkları' açıklaması19:21 - İngiltere'de bugün koronavirüsten 980 kişi hayatını kaybetti19:19 - Meteorolojiden bu akşam için sağanak uyarısı19:13 - Başhekim koronavirüsüne yakalandı19:09 - İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi19:07 - Bakan Selçuk: EBA, kamu siteleri içinde birinci sırada yer alıyor18:59 - Evde karantina kuralına uymayana 3 bin 150 TL ceza18:56 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki İngiltere Başbakanı'na mektup gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Kadın polisin yıkıldığı an
Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
Türkiye için kritik tarih: 12 Nisan
Bilim Kurulu toplandı... Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Motorine bir indirim daha
'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım
Bakan Soylu'dan polislere evlilik tavsiyesi
Öğretim Görevlisinin çığlığını yayan polislere dava
Türkiye, İsrail'e tıbbi yardım gönderecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çocuklarım aç diyen vatandaşa geber diyen bürokrat 4
aşevi hesaplarının bloke edilmesi 3
imamoğlu'nun litresi 73 liradan dezenfektan alması 3
plazma nakli tedavisi 1
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 1
motorine 15 kuruş zam 1
Gereksiz hastane gitmeleri 4
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 4
konya'da yarbayla polisin tartışması 1
şu an çalan şarkı 2
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam