Müdürün testi pozitif çıktı, banka kapandı
Bursa'da bir kamu bankasının müdüründe korona virüsü tespit edildi. Banka geçici süreyle kapatılırken, 11 personel tedbir maksadıyla 14 gün evlerinde karantina altına alındı
|10 Nisan 2020 18:36
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Bursa'da bir kamu bankasının müdüründe korona virüsü tespit edildi. Banka geçici süreyle kapatılırken, 11 personel tedbir maksadıyla 14 gün evlerinde karantina altına alındı.
Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamu bankası müdüründe korona virüsü testi pozitif çıktı. Müdür İznik Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındı. Banka ise 15 gün müddetle kapatıldı. Bankada çalışan biri temizlik görevlisi 11 personel İlçe Sağlık Müdürlüğü nezaretinde evlerinde 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Personeli tedbir maksadıyla karantinada tutulacak banka şubesi kapanacak. Vatandaşların mağdur olmaması için mobil şubenin devreye sokulacağı öğrenildi.
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