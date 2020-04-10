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Bakan Selçuk: EBA, kamu siteleri içinde birinci sırada yer alıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Dünya genelinde internet siteleri içinde 317. sıradayız ve Türkiye'de tümüne baktığımızda 12. ama kamu açısından baktığımızda EBA birinci sırada yer alıyor
 10 Nisan 2020 19:07
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Bakan Selçuk: EBA, kamu siteleri içinde birinci sırada yer alıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'nın son bir ayda bir milyarın üzerinde tıklandığını ve küresel ölçekte hizmet veren birçok popüler sitenin önüne geçtiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, A Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Uzaktan eğitimin nasıl devam ettiği ve beklendiği şekilde ilerleyip ilerlemediği yönündeki soru üzerine Selçuk, EBA'nın öğrencilerin okuldan uzaklaşmamasını, ancak tümüyle de ekrana odaklanmamasını hedefleyen bir sistem olduğunu belirtti. Selçuk, Avrupa'da ve Amerika'da birçok ülkenin uzaktan eğitime başlayamadığı bir dönemde Türkiye'nin ilk günden itibaren bunu yapabiliyor olmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

EBA ile ilgili bazı istatistikleri paylaşan Selçuk, şunları söyledi:

"Son bir ayda bir milyarın üzerinde tıklandı ve küresel ölçekte de hizmet veren birçok popüler sitenin önüne geçti. Bu anlamda 900 milyon kez sayfa görüntülemesi gerçekleştirildi. Dünya genelinde internet siteleri içinde 317. sıradayız ve Türkiye'de tümüne baktığımızda 12. ama kamu açısından baktığımızda EBA birinci sırada yer alıyor. Üniversite öğrencilerimiz yaklaşık 3 milyon kez akademik destek uygulamasını indirdi ve EBA'dan çalışıyor. Bunun 3 milyondan fazla öğrenci tarafından indirilmiş olması önemli. Öğretmenlerimizin de yüzde 70'inden fazlası platformda sürekli olarak çalışıyor. Geri kalan kısmında daha kısmi çalışmalar görüyoruz ama öğrencilerin de yarısından fazlası bu platformda devam ediyor."

Selçuk, MEB olarak mevcut yapıyı en az 8-10 kat güçlendirecek şekilde mesafe almaya çabaladıklarını, ekibiyle büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.

Canlı sınıf uygulamalarının nasıl ve ne zaman başlayacağı yönündeki soru üzerine Selçuk, altyapı geliştirme çabalarından dolayı şimdilik sadece 8. ve 12. sınıflarda canlı sınıf olacağını, ilerleyen zamanlarda diğer sınıflar için de canlı sınıf oluşturmayı düşündüklerini bildirdi.

- "Psikososyal ortamı çok önemsiyoruz"

Bakan Selçuk, öğrenci ve velilere verilen psikososyal desteklerle ilgili de bilgi verdi. Rehber öğretmenler ve rehberlik araştırma merkezleri uzmanları vasıtasıyla, çevrimiçi psikososyal destek hizmeti verildiğini belirten Selçuk, bunun yaklaşık 2 haftadır devam ettiğini dile getirdi.

Gençler ve çocukların sıkıntılı zamanlarında nasıl davranmaları gerektiğini anlatan bir kitapçığı da bugün yayınladıklarını aktaran Selçuk, "Eğer velilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın bazı somut, pratik bilgileri görme ihtiyacı olursa bu kaynaklardan yararlanabilir. Geçen hafta çocuklara yönelik yayınladığımız psikososyal destek içeriklerinden 200 bine yakın indirme olmuş. Telefonlara erişimle ilgili ciddi bir oran var. Biz, bu psikososyal ortamı çok önemsiyoruz." dedi.

- "Meslek liselerinin altın çağını yaşayacağı döneme giriyoruz"

Selçuk, meslek liselerindeki üretim faaliyetlerine de değindi. Meslek lisesinin, ekonomi ve istihdam anlamına geldiğini, bu nedenle ilk günden beri meslek lisesini ön planda tuttuklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Daha birinci haftada Ar-Ge merkezlerimizi harekete geçirerek, acaba biz, cerrahi maske üreten bir makineyi nasıl imal ederiz. Maske üretmekten bahsetmiyorum maskeyi biz zaten üretiyoruz ama onu üreten ve günlük 100 bin üretim yapabilecek makineleri yapmak için de tedbir aldık ve ürettik bunu. Bunun dışında tulumlar üretmek, tabii Sağlık Bakanlığının standartları var bu tulumlarla ilgili, bu standartları, kumaşları dikkate alarak milyonlarca maske ve tulum üretmek bizim için artık sıradanlaştı ve emin olun dünyada hiçbir ülkede bu dönemde meslek liseleri bir üretimin içinde değiller. Sadece Türkiye'de bu var. Kamuoyunun şunu bilmesini isterim; bugün bu konularla ilgili yarın tarımla ve diğer üretim konularıyla ilgili meslek liselerinin artık altın çağını yaşayacağı bir döneme giriyoruz."

- "Meseleyi iyi sonuçları açısından da dikkate almak lazım"

Bakan Ziya Selçuk, öğrenci ve velilere bu sürecin nasıl değerlendirilebileceğiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Meselenin sadece olumsuz taraflarının görülmemesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu tür durumlar çocuklar için yeni becerilerin öğrenileceği, hayatla mücadele etmek ne demektir, problemle nasıl başa çıkılır, iş birliği, dayanışma nasıl yapılır, vefa nasıl gösterilir, yaşlılara nasıl yardım edilir, bütün bunları öğrenmek için hepimiz bakımından bir fırsattır bu. Meseleyi sadece kötü sonuçları açsından değil de iyi sonuçları açısından da dikkate almak lazım. Bu amaçla da biz EBA televizyonunda çok farklı uzman desteği sağlıyoruz zaten. Sadece rahat olsunlar, çocuklarının dersleri vs elbette önemli ama hayatın devamlılığı, ülkenin birlik ve beraberliği, hepimizin toplum olarak, millet olarak bu durumun içinden çıkmak için göstereceğimiz gayret çok daha önemli. Biz bunu yapabiliriz, yapıyoruz da zaten. Dünyaya da örnek olmak açısından biraz önce de örneklerini verdiğimiz birçok çabanın içindeyiz."
Anadolu Ajansı
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