Başhekim koronavirüsüne yakalandı

FİZİK ÖĞRETMENİ MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLİRSE NE KADAR EK DERS ÜCRETİ ALIRLAR? Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10.03.2020 tarih ve 5229695 sayılı yazılarıyla, bir Anadolu Lisesinde görev yapan pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının okul müdürlüğü görevini, bir öğretmeninde asli görevini aksatmamak kaydıyla pansiyondan sorumlu müdür yardımcılığı görevini yürütmek üzere valilik onayı ile geçici olarak görevlendirildiklerinden bahisle, ilgililerin söz konusu görevleri süresince ne şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacaklarına ilişkin soruları cevaplandırdı.