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Başhekim koronavirüsüne yakalandı

Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Mesut Göktepe'nin korona virüsü testi pozitif çıktı.
 10 Nisan 2020 19:13
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Başhekim koronavirüsüne yakalandı

Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Mesut Göktepe'nin korona virüsü testi pozitif çıktı.

Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Mesut Göktepe'nin kendini iyi hissetmemesi neticesinde yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Tedavisine başlanan Göktepe'nin testinin pozitif çıkmasının ardından eşi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe'nin de karantinaya alındığı kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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