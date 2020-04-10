Bakan Koca: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile çıkmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar;

Türkiye salgınla mücadelede baştan beri hiç bir kafa karışıklığı yaşamamıştır.

Hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız fedakarlık isteyen nöbetler tutuyor. Onların çabalarıyla 2423 hastamız iyileşip taburcu edildi. Sağlık ordumuza güvenin.

Tedbir almamız gerekiyor. Virüs temas ortamını bulursa kolayca bulaşır

Küçücük bile olsa riske karşı kendinize güvenmeyin. Bir şey olmaz düşüncesi tehlikelidir.

Kuralları tavizsiz uygularsak hastalığın kişilerin bulaşmasını önleyeceğiz, azaltacağız.

Sağlık ordumuzun uyarılarını dikkate alın, onların dileği evinizde güvende olmanız.

Hekimlerimizin, diğer bir çok personelimizin uğradığı şiddet sorunu, yasalar şiddeti önlemekte yetersiz kaldı. Bu suçların ancak caydırıcı cezalarla önlenebileceği açıktır.

Değerli vekillerimiz sizden istirhamımız bu yasanın bütün vekillerin oyuyla yasalaşmasıdır. Bu yasa oy birliği ile çıkarsa hepinizi yürekten alkışlayacağız.

"Türkiye olarak, erkenden kullanmaya başladığımız ilaçların faydasından her geçen gün daha fazla emin olduğumuzu söyleyebilirim."

"Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında 12. sıradayız."

"Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 maskesini alabilecek."