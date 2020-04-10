THY, iç hat bilet satışlarını yeniden açtı
Türk Hava Yolları, 1 Mayıs tarihinden itibaren iç hat bilet satışlarını yeniden açtı.
|10 Nisan 2020 19:42
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