Belediye Başkan Yardımcısının koronavirüs testi pozitif çıktı
|10 Nisan 2020 19:50
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Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gider'in, Kırklareli Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındığını belirtti.
Gider'in, zorlu mücadeleyi başarıyla atlatacağına inandığını bildiren Kesimoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu süreçten önce ve bu süreç içerisinde sağlığını ihmal etmeyen sevgili dostum, yol arkadaşım, Belediye Başkan Yardımcım Mehmet Gider'in koronavirüs testi maalesef pozitif çıkmıştır. Tedavisi Kırklareli Devlet Hastanesi yoğun bakımında devam ediyor. Eminim ve inanıyorum aramıza ve görevinin başına en yakın zamanda dönecektir. Başkan Yardımcım Mehmet Gider gibi bu hastalığa yakalanan ve tedavisi devam eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."
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