Bakan Koca: Pandemi ile çalışmayan doktorun tavandan alması haksızlık olmaz mı?
|10 Nisan 2020 19:57
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Soru: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, döner sermaye ödemelerinin tavandan ödenmesinde neden doktorlar arasında ayrım yapılıyor. CHP de soru önergesi verdi. Doktorlar arasında ayrım yapılıyor dendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bizim şuan pandemi hastasıyla yoğun ilgilenen sağlık personelimiz
var. Bazı branşların bu hastalıkla ilgisi olmadığını biliyoruz. Pandemi ile
çalışan arkadaşlarımız daha yüksek alacaktır.
Şu daha haksızlık değil mi? Gece gündüz pandemi ile çalışan bir doktor ile randevu alamayan bir doktor aynı mı olur? Lütfen düşünün.
Pandemi ile çalışan sağlık perosneli tavandan alack
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