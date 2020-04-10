New York, yaklaşık 162 bin koronavirüs vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
|10 Nisan 2020 20:04
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New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı tüm ülkeleri geride bırakarak 162 bine yaklaştı.
ABD'de salgının merkezi haline gelen eyalette, Kovid-19 vaka sayısı İspanya, İtalya ve Almanya'yı bile geçti.
New York Valisi Andrew Cuomo düzenlediği basın toplantısında, peş peşe rekor sayıda ölümlerin yaşandığı eyalette son 24 saatte 777 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölümlerin 7 bin 844'e çıktığını söyledi.
Hastaneye yatış oranlarında ve yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayılarında azalma olduğuna ancak ihtiyatlı olunması gerektiğine işaret eden Cuomo, iş yerlerinin şu aşamada açılmayacağını, kısıtlamaları kaldırmaya başlayan ülkelerin de dikkatlice izlenmesi gerektiğini belirtti.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 467 bin 184 kişi Kovid-19'a yakalandı, 17 bin 83 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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