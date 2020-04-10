Bakan Koca, İstanbul'daki yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarındaki doluluk oranının şuan için %59,5 olduğunu belirtti.
|10 Nisan 2020 20:08
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta yataklarındaki doluluk oranlarını şu şekilde açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:
* İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranımız: Yüzde 59,5
* İstanbul'da normal yataklarda doluluk oranımız: Yüzde 52
* Türkiye için yatak doluluk oranımız Yüzde 36,3
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