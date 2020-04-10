Akkuyu Nükleer AŞ'den koronavirüs vakasına ilişkin açıklama

Akkuyu Nükleer AŞ, taşeron şirket bünyesinde görev yapan bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını, bu kişinin karantinaya alındığını bildirdi.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışanların sağlığının korunması ve projenin kesintisiz devam etmesi için bugüne kadar gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Alınan tedbirlerle ilgili kamuoyunun sık sık bilgilendirildiği vurgulanan açıklamada, "Taşeron şirketimize bağlı bir çalışanımızın test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiş olup, sözü geçen çalışan izole edilerek karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kişiyle temasta bulunanların belirlenerek izole edildiği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile mülki idare amirliklerine durumla ilgili bilgi verildiği ifade edildi.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Akkuyu Nükleer AŞ, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurumlarının talimatlarına ve tavsiyelerine uymakta olup, Türkiye'de enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik karantina dahil olmak üzere daha sıkı önlemlerin alınması halinde onları da uygulamaya hazırdır. İnşaat sahasındaki koşullar ve çalışanlarımızın sağlık durumu konusunda düzenli olarak güncel bilgi almaya ve kamuoyu ile doğru bilgi paylaşmaya devam edeceğiz."