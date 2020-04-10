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Bakan Koca: Küçüklerin çocukluk aşılarını ihmal etmeyin

Koca: "Pandemi döneminde de vatandaşlarımız zorunlu çocukluk aşı takvimini ihmal etmemeli. Sokağa çıkma yasağının aşıyla ilgili kısıtlaması yok."
 10 Nisan 2020 20:26
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Bakan Koca: Küçüklerin çocukluk aşılarını ihmal etmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Pandemi döneminde de vatandaşlarımız zorunlu çocukluk aşı takvimini ihmal etmemeli. Sokağa çıkma yasağının aşıyla ilgili kısıtlaması yok." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, e-Devlet üzerinden başvuranlara şu ana kadar 3,5 milyon maske dağıtıldığını bildirdi.
Memurlar.Net
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