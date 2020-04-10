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İstanbullulara 'Kavuşmamız yakındır' mesajıyla 'evde kal' çağrısı

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Kavuşmamız Yakındır" başlığıyla yaptığı paylaşımda, İstanbul'un sembol noktaları müzik ve metin eşliğinde sergileniyor
 10 Nisan 2020 20:48
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İstanbullulara 'Kavuşmamız yakındır' mesajıyla 'evde kal' çağrısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kavuşmamız Yakındır" başlıklı bir video paylaştı.

Vali Yerlikaya'nın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un sembol noktaları, müzik ve metin eşliğinde sergileniyor.

"Sen bize sevdalısın, biz de sana / Biraz daha sabır, kavuşmamız yakındır..." ifadeleri ve "#EvindeKalİstanbul" etiketiyle paylaşılan videoda, İstanbul görüntüleri eşliğinde şunlar kaydedildi:

"Bugünlerde pencereden bakıyoruz sana. Sen bize hasretsin; biz de sana... Bugünler elbette geçecek. Kavuşacağız birbirimize. Sokakların yine pür telaş. Yine yaşam sevinci taşacak caddelerinden. Siftah senden; bereket Allah'tan niyazıyla. Kapıların yine huzurla açılacak. Birliğimize, dirliğimize binlerce şükür ile. Tanıdık tanımadık herkes. Rastgele diye selam verecek. Oltalar atılacak yine köprülerinden. Son vapuruna nefes nefese yetişeceğiz. Sevincimize martılar da ortak... Bir bardak çay, bir fincan kahve... Dostlarla muhabbet koyulaşacak yine... Sahillerinden, parklarından hayatın neşesi yükselecek. Birliğin, beraberliğin ve hayatın neşesi. Tribünler yine dolup taşacak. Buluşacak aynı bayrağı tutan ellerimiz. Meydanların yine cıvıl cıvıl, yine şen. Yine aynı safta, yine omuz omuza. Ellerimiz semaya şükürle açılacak. Kutlu dualar dilimizde. Sabrın sonu elbette selamet. Güneş umutla doğacak üstüne. Birlikte şarkılar söyleyecek; şölenlerde buluşacağız. Milyonlar sana akacak; dünyanın dört bir yanından yine... Kapılarımız, pencerelerimiz... Hep sana, hep umuda açılacak. Yine sımsıkı sarılacağız birbirimize. Sen bize sevdalısın! Biz de sana. Biraz daha sabır! Kavuşmamız yakındır."
Anadolu Ajansı
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