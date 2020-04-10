Cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerinin süresi uzatıldı
Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, Bilim Kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar uzattı.
|10 Nisan 2020 21:42
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Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, Bilim Kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar uzattı.
Adalet Bakanlığınca cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı, 30 Nisan'a kadar ertelendi.
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