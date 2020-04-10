Antalya Emniyetinden rap şarkılı 175. yıl klibi
Antalya Emniyet Müdürlüğünce, Emniyet Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla rap şarkılı klip hazırlandı.
|10 Nisan 2020 21:45
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Polis ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı klip, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Rap şarkısı eşliğindeki hareketli klibin son bölümünde şehit polislerin fotoğrafları yer alıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından da paylaşılan klibi çok sayıda kişi beğenerek paylaştı.
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