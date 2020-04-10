İletişim Başkanlığından sağlık çalışanları için kamu spotu
|10 Nisan 2020 21:54
|Yazdır
"Güneş batıyor diye düşme umutsuzluğun karanlığına. Duyma umutsuzluğun sesini en sevdiklerin uzağında olsa da" sözleriyle başlayan videoda, şu ifadeler yer alıyor:
"İnsan bir kuş gibidir korku ve ümittir kanatları. Sen kanatlanma umutsuzluk ülkesinin semalarına. Sen küsme ümit kanadı kırıldı diye mavi göklere. Düşme karamsarlığın kuyusuna. Sen yalnız değilsin. Senin beyaz önlüklü kahramanların var. Onlar öyle kahramanlar ki umutsuzluk semasına bir güneş gibi doğarlar. Fedakarlıktır, sevgidir, adanmışlıktır o kahramanların adı. Ümitsizliklerden sonra nice ümitler, karanlıklardan sonra nice güneşler vardır. Sana bir çağrı var ümit ülkesinin kahramanlarından. Unutma ümit ülkesinin insanısın sen. Senin beyaz önlüklü kahramanların var."
Video, sağlık çalışanlarının görüntüleri ve "Beyaz önlüklü kahramanlara şükranla" ifadesiyle son buluyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sokağa çıkma yasağının detayları netleşti
10 Nisan 2020 22:49
|Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım
10 Nisan 2020 22:15
|Bakanlık paylaştı... Maskenizi evinizde böyle yapabilirsiniz
10 Nisan 2020 21:58
|31 ilde, 2 gün sokağa çıkma yasağı geldi
10 Nisan 2020 21:50
|Cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerinin süresi uzatıldı
10 Nisan 2020 21:42
|Ücretsiz maske dağıtımında bunlara dikkat!
10 Nisan 2020 21:07
|Bakan Koca: Pandemi ile çalışmayan doktorun tavandan alması haksızlık olmaz mı?
10 Nisan 2020 19:57
|THY, iç hat bilet satışlarını yeniden açtı
10 Nisan 2020 19:42
|Ankara Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi'yle ilgili iddiayı yalanladı
10 Nisan 2020 18:44
|Müdürün testi pozitif çıktı, banka kapandı
10 Nisan 2020 18:36