Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 579'a çıktı
|10 Nisan 2020 22:02
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Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103 artarak 579'a ulaştı.
Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 48 saatte Kovid-19 görülen vaka sayısı 2 bin 755 artışla 22 bin 46'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 103 artarak 579'a çıktı.
Başbakan Justin Trudeau, başkent Ottawa'daki konutunda düzenlediği günlük basın toplantısında, ülkede yaşamın 1-1,5 yılda normale döneceğine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:
"Salgında şu an ilk ve en önemli aşamadayız. Bunu atlatmamız çok önemli. Bunun için başından beri insanlara evlerinde kalmalarını ve çok gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını söylüyoruz. Eğer evlerinde kalmaya devam ederlerse önümüzdeki yaz aylarında ilk aşamayı atlatmış oluruz. Bu da salgın nedeniyle kapanan bazı iş yerleri ve okulların yeniden açılması, işinden olanların işlerine dönmesi anlamına gelebilir. Evde kalmaya, sosyal mesafe kuralına uymaya, maske ve koruyucu malzemeleri kullanmaya devam ettiğimiz sürece normal hayata dönmemiz kolaylaşacaktır.
Bu olmadığı takdirde virüse karşı aşı geliştirilinceye kadar normalimiz budur."
- Acil Durum Yasası tartışmalara neden oldu
Trudeau'nun, savaş şartları için hazırlanan ve bugüne kadar hiç uygulanmayan Acil Durum Yasası'nı devreye sokmak istediği ve bu durumun federal hükümetle eyalet hükümetleri arasında tartışmalara neden olduğu ortaya çıktı.
Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, yasanın uygulanması için 13 eyaletin başbakanlarına mektup gönderen Trudeau, bugüne kadar birçok konuda farklı görüşleri olan başbakanların "Hayır" cevabıyla karşılaştı.
Yasanın uygulanmasına federal hükümete olağanüstü yetkiler vermesi nedeniyle karşı çıkan British Columbia Eyaleti Başbakanı John Horgan'ın telefonda yaklaşık 2 saat süren hararetli tartışmada Başbakan Trudeau'ya küfrettiği öne sürüldü.
Başbakan Trudeau, eyalet başbakanlarının ortak tepkisi üzerine yasanın uygulanmasından vazgeçti.
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