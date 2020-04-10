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Eğitim kurumları yönetici görevlendirme takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici görevlendirme takvimini açıkladı.
 10 Nisan 2020 22:06
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Eğitim kurumları yönetici görevlendirme takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici görevlendirme takvimini açıkladı.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetici görevlendirme takvimi
Memurlar.Net
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