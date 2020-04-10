Eğitim kurumları yönetici görevlendirme takvimi açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici görevlendirme takvimini açıkladı.
|10 Nisan 2020 22:06
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