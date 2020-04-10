1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kent sınırları içerisinde bulunan bütün vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığınıdı duyurdu
 10 Nisan 2020 22:15
Yazdır
Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kent sınırları içerisinde bulunan bütün vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığındı duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Bu gece saat 24:00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında; İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sokağa çıkma yasağının detayları netleşti
10 Nisan 2020 22:49		 Bakanlık paylaştı... Maskenizi evinizde böyle yapabilirsiniz
10 Nisan 2020 21:58
İletişim Başkanlığından sağlık çalışanları için kamu spotu
10 Nisan 2020 21:54		 31 ilde, 2 gün sokağa çıkma yasağı geldi
10 Nisan 2020 21:50
Cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerinin süresi uzatıldı
10 Nisan 2020 21:42		 Ücretsiz maske dağıtımında bunlara dikkat!
10 Nisan 2020 21:07
Bakan Koca: Pandemi ile çalışmayan doktorun tavandan alması haksızlık olmaz mı?
10 Nisan 2020 19:57		 THY, iç hat bilet satışlarını yeniden açtı
10 Nisan 2020 19:42
Ankara Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi'yle ilgili iddiayı yalanladı
10 Nisan 2020 18:44		 Müdürün testi pozitif çıktı, banka kapandı
10 Nisan 2020 18:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:28 - Kemal Sunal filmi gerçek oldu23:25 - Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek23:11 - Süleyman Soylu: Fırın evinin yanındaysa ekmek alabilir.23:02 - Bakan Kocanın bahsettiği 'Mukaddes Hanım Teyze' ortaya çıktı22:56 - Vatandaşlar akın akın fırın ve ATM'lere gidiyor22:50 - Erdoğan'dan, Türk Konseyi'ne pandemi sonrası için hazırlık mesajı22:49 - Sokağa çıkma yasağının detayları netleşti22:43 - Koronavirüste son 24 saatte neler yaşandı?22:38 - Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti22:34 - Erdoğan, oğlu koronavirüse yakalanan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
22:31 - MSB: Bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti22:26 - Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti22:15 - Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım22:10 - Ordu'da 4.0 deprem bilançosu: 1'i ağır 11 konut hasarlı22:06 - 86 yaşında Mustafa dede koronayı yendi, taburcu oldu22:06 - Eğitim kurumları yönetici görevlendirme takvimi açıklandı22:02 - Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 579'a çıktı21:58 - Bakanlık paylaştı... Maskenizi evinizde böyle yapabilirsiniz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanlığının, 2 saat öncesinden bildirip, gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmesini nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Kadın polisin yıkıldığı an
31 ilde, 2 gün sokağa çıkma yasağı geldi
Sokağa çıkma yasağının detayları netleşti
Bakan Soylu: 81 ilde eczaneler aracılığıyla maske dağıtılacak
Türkiye için kritik tarih: 12 Nisan
Bilim Kurulu toplandı... Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Motorine bir indirim daha
'Doktor Ferhat' olarak göreve hazırım
Eğitim kurumları yönetici görevlendirme takvimi açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 4
maria 1
plazma nakli tedavisi 2
ece erken'in ev sahibiyle konuşmasını paylaşması 5
eczanelerin ücretsiz maske dağıtması 3
maydonoz 1
31 ilde sokağa çıkma yasağı 2
detayları sonra konuşmak 2
Emre Altındiş 1
corona virüsü yenen hastalar 2
SON İLANLAR
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam